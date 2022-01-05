Митрополит Астанайский и Казахстанский призвал протестующих проявить благоразумие

Алма-Ата, 5 января. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к местным жителям с призывом сохранить единство.

Проявить благоразумие на фоне продолжающихся акций протеста также попросил верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. По словам митрополита, необходимо немедленно прекратить разжигание междоусобного конфликта.

«Уроки истории и недавние события, случившиеся в ряде стран, показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу разрушения политического устройства и полного развала экономики. Проявите мудрость и благоразумие, не поддавайтесь ни на какие провокации изнутри и извне», — говорится в его заявлении.

Митрополит Александр также отметил, что в таких случаях возникает реальная опасность потери подлинного суверенитета народа. Верховный муфтий, в свою очередь, заявил о необходимости проявить единство и сплоченность.

Согласно последним данным, протестующие вновь пришли со штурмом в здание акимата Алма-Аты. Некоторые из них вооружены кусками арматуры, палками, щитами и огнестрельным оружием.