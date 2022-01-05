Евгения Медведева рассказала о подробностях отношений с Милохиным

Москва, 5 января. Одна из самых ярких российских фигуристок, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пришла в гости к ведущим подкаста «Шляпа», где рассказала о самой нашумевшей истории последних дней — слухах об отношениях с тиктокером Даней Милохиным. Сплетни активно ранжируются в Сети после окончания последнего сезона шоу «Ледниковый период», где они выступали в паре.

«Мы не встречаемся с Даней. Нам всего по 20 лет. Нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли. Плохого ничего не делали. Люди придумывали про нас многое. Отношения у нас хорошие. Мы общаемся, если вдруг кто-то переживает», — поведала фигуристка.

Медведева призналась, что получила большое удовольствие от съемок «Ледникового периода».

«Съемки уже закончились, но я не буду говорить, кто победил. Я не ожидала, что так все получится. Клевый опыт», — сообщила Евгения.

Роман Медведевой и Милохину приписывали не просто так. В одном из выпусков фигуристка и тиктокер поцеловались по-взрослому.

Милохин и Медведева — абсолютные фавориты шоу «Ледниковый период». Судейское жюри проекта отдает предпочтения именно им.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и командных соревнованиях. Дважды она становилась чемпионкой мира, а также бронзовым и серебряным призером чемпионата мира, дважды чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой России, на родине получила и бронзу. Дважды становилась победительницей финалов Гран-при.

Ранее сообщалось, как Евгения Медведева посмеялась над своей учебой в Московском государственном университете.