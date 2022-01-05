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Российские аналитики не исключили снижения ключевой ставки к концу 2022 года

  /   Обновлено: 05 января 2022 12:07
Экономика
Российские аналитики не исключили снижения ключевой ставки к концу 2022 года
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 5 января. Центробанк РФ может приступить к снижению ключевой ставки во второй половине 2022 года, а к его концу — приблизиться к отметке 7,7% годовых, следует из консенсус-прогноза аналитиков крупнейших банков страны.

Эксперты не исключают, что во втором и третьем квартале регулятор перейдет к циклу смягчения монетарной политики, несмотря на прогнозы, которые звучали на последнем заседании Банка России в 2021 году. Такой точки зрения придерживаются десять из 13 опрошенных экспертов, пишут «Известия».

«Вслед за снижением ключевой ставки во второй половине года начнется уменьшение ставок по депозитам, а также по ипотечным и потребительским кредитам», — отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров ранее заявил, что рост ключевой ставки станет фактором, который будет снижать потребительский спрос через повышение ставок потребителей. Все это замедлит темпы роста инфляции.

Аналитик «Банки.ру» Вадима Тихонова советует до февраля не торопиться и не вносить деньги на вклад. Максимальных ставок от банков можно ожидать к середине первого квартала, приводит его мнение «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Российские аналитики не исключили снижения ключевой ставки к концу 2022 года
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