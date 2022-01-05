Нападающий «Челси» Лукаку принес извинения за скандальное интервью

Лондон, 5 января. Форвард «Челси» Ромелу Лукаку извинился за резонансное интервью, в котором выразил сожаление нынешней ситуацией в английском клубе.

Пресс-служба «Челси» опубликовала на официальном сайте ролик с Ромелу Лукаку, в котором бельгийский нападающий обратился к болельщикам, главному тренеру Томасу Тухелю, партнерам по команде, а также руководству «аристократов». Форвард принес извинения за скандальное интервью, спровоцировавшее скандал в Англии.

«Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и понимаю, что вы огорчены. Теперь мне нужно приложить все усилия, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу. Я работаю на тренировках, отдаю все силы во время матчей», — отметил Лукаку.

Нападающий сборной Бельгии ранее выразил недовольство своим положением в «Челси», пишет RT. В интервью итальянским СМИ Лукаку усомнился в тактике Тухеля и признался, что жалеет об уходе из миланского «Интера». После выхода материала 28-летний игрок не попал в стартовый состав «Челси» на матч АПЛ с «Ливерпулем».