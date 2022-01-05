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Движение поездов по нескольким направлениям остановлено в Казахстане

Общество
Движение поездов по нескольким направлениям остановлено в Казахстане
pixabay.com

Нур-Султан, 5 января. Отправление пассажирских поездов с ряда железнодорожных станций в Казахстане приостановлено в связи с введением чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях. Об этом сообщили представители пресс-службы КТЖ.

Отмечается, что решение об отмене отправления поездов со станций Алматы 1, Алматы 2, Мангистау, Актобе и Атырау, следующих через станции Макат и Жем, было принято по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. Кроме того, приостановлено движение 46 грузовых поездов.

Чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области было введено 4 января. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Режим будет действовать до 19 января.

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