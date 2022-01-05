Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 13:20
13:18
Общество
Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне протестов
13:16
Экономика
Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
13:13
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ожоги во время развлекательного шоу в Ленобласти
13:11
Происшествия
Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь во время прогулки
13:08
Общество
Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана
13:07
Происшествия
Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме мужчины оказались любовниками
13:05
Армия
Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
13:05
Весь мир
Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок
13:04
Происшествия
Семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом в Ивановской области
13:04
Общество
Норкин поделился с поклонниками анекдотом о рыбалке Путина и Обамы в Туве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Активисты из казахстанского Жанаозена выдвинули властям пять требований

  /   Обновлено: 05 января 2022 11:55
Политика
Активисты из казахстанского Жанаозена выдвинули властям пять требований
pixabay.com

Жанаозен, 5 января. Жители казахстанского города предъявили руководству страны пять условий. В том числе они потребовали смены режима.

Несколько дней назад в стране начались погромы, которые переросли в стихийные митинги. Протестующие вышли на улицы на фоне повышения стоимости топлива для автомобилей в два раза. Позже участники акций стали призывать действующую власть к отставке.

Казахстанские активисты из Жанаозена предъявили властям пять требований. Они просят смены режима в стране, проведения народных выборов и возвращения Конституции 1993 года. Также участники акций хотят прекращения преследования гражданских активистов руководством страны и передачи власти человеку вне системы.

Ранее главу газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержали местные силовики. Его подозревают в беспричинном повышении цен на топливо.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Активисты из казахстанского Жанаозена выдвинули властям пять требований
Казахстан власть требования
Комментировать