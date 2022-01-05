Активисты из казахстанского Жанаозена выдвинули властям пять требований

Жанаозен, 5 января. Жители казахстанского города предъявили руководству страны пять условий. В том числе они потребовали смены режима.

Несколько дней назад в стране начались погромы, которые переросли в стихийные митинги. Протестующие вышли на улицы на фоне повышения стоимости топлива для автомобилей в два раза. Позже участники акций стали призывать действующую власть к отставке.

Казахстанские активисты из Жанаозена предъявили властям пять требований. Они просят смены режима в стране, проведения народных выборов и возвращения Конституции 1993 года. Также участники акций хотят прекращения преследования гражданских активистов руководством страны и передачи власти человеку вне системы.

Ранее главу газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержали местные силовики. Его подозревают в беспричинном повышении цен на топливо.