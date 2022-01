Сенатор Круз рассказал, что потребуется для объявления импичмента Байдену

Вашингтон, 5 января. Республиканская партия, в случае, если ей удастся получить большинство мест в Конгрессе после промежуточных выборов 2022 года, инициирует процедуру импичмента против президента Джо Байдена. Об этом заявил сенатор Тед Круз.

Круз добавил, что считает, что «импичмент должен работать не так», но поскольку Демократы использовали этот инструмент в качестве политического оружия, то Республиканцы вправе поступить так же.

