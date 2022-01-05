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Сенатор Круз рассказал, что потребуется для объявления импичмента Байдену

Весь мир
Сенатор Круз рассказал, что потребуется для объявления импичмента Байдену
Global Look Press  /  Chip Somodevilla - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 5 января. Республиканская партия, в случае, если ей удастся получить большинство мест в Конгрессе после промежуточных выборов 2022 года, инициирует процедуру импичмента против президента Джо Байдена. Об этом заявил сенатор Тед Круз.

«Да, я действительно думаю, что на это есть шанс. Независимо от того, оправдано это или нет. Демократы использовали импичмент в качестве оружия. Они использовали это, чтобы преследовать Трампа», — заявил сенатор.

Круз добавил, что считает, что «импичмент должен работать не так», но поскольку Демократы использовали этот инструмент в качестве политического оружия, то Республиканцы вправе поступить так же.

Палата представителей, возглавляемая демократами, впервые начала слушания по импичменту Трампу в декабре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении служебным положением и препятствовании Конгрессу в связи с его предполагаемыми попытками заблокировать предоставление военной помощи Украине и оказать давление на ее правительство с целью активизации расследования в отношении Хантера и Джо Байденов.

В январе 2021 года Демпартия попыталась вновь объявить импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу, после того, как группа сторонников экс-президента ворвалась в Капитолий, требуя пересмотра результатов голосования на президентских выборах. Оба раза Трамп был оправдан Сенатом.

Трамп прокомментировал свой несостоявшийся импичмент
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

По мнению Теда Круза, существует «множество оснований» для импичмента Байдена, включая его «отказ обеспечить соблюдение безопасности границы».

«Это, вероятно, сейчас самое веское основание для импичмента. Но могут быть и другие. И поскольку демократы решили, что это (импичмент) всего лишь инструмент в партийной войне, я думаю, что существует реальный риск того, что его разворот (против Байдена) будет оправданным шагом», — говорит он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления сенатора-республиканца, заявила, что ему следует работать с Белым домом и демократами в Конгрессе над иммиграционной реформой, а не выдвигать обвинения.

«Наша реакция заключается в том, что, возможно, сенатор Круз сможет поработать с нами над всеобъемлющей иммиграционной реформой и внедрить меры, которые помогут обеспечить разумную безопасность — это то, что мы видим на границе, применяя более гуманный подход к границе вместо того, чтобы называть имена, обвинять и делать прогнозы на будущее», — заявила Псаки.

СМИ: рейтинг Байдена может привести демократов к поражению на выборах в 2022 году
Федеральное агентство новостей /

Провальная внутренняя и внешняя политика команды Байдена, которая привела к серьезному снижению рейтинга популярности президента, а также многочисленные разногласия внутри отдельных партийных групп, грозят Демократической партии потерей большинства в обеих палатах парламента после промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2022 года.

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