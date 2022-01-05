Сенатор Круз рассказал, что потребуется для объявления импичмента Байдену

Вашингтон, 5 января. Республиканская партия, в случае, если ей удастся получить большинство мест в Конгрессе после промежуточных выборов 2022 года, инициирует процедуру импичмента против президента Джо Байдена. Об этом заявил сенатор Тед Круз.
«Да, я действительно думаю, что на это есть шанс. Независимо от того, оправдано это или нет. Демократы использовали импичмент в качестве оружия. Они использовали это, чтобы преследовать Трампа», — заявил сенатор.
Круз добавил, что считает, что «импичмент должен работать не так», но поскольку Демократы использовали этот инструмент в качестве политического оружия, то Республиканцы вправе поступить так же.
Ted Cruz says GOP will impeach Biden if it retakes Congress — whether it’s “justified or not” via /r/politics https://t.co/LwEgxRMJQb— Robin Candelaria (@falconoticias) January 5, 2022
Палата представителей, возглавляемая демократами, впервые начала слушания по импичменту Трампу в декабре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении служебным положением и препятствовании Конгрессу в связи с его предполагаемыми попытками заблокировать предоставление военной помощи Украине и оказать давление на ее правительство с целью активизации расследования в отношении Хантера и Джо Байденов.
В январе 2021 года Демпартия попыталась вновь объявить импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу, после того, как группа сторонников экс-президента ворвалась в Капитолий, требуя пересмотра результатов голосования на президентских выборах. Оба раза Трамп был оправдан Сенатом.
По мнению Теда Круза, существует «множество оснований» для импичмента Байдена, включая его «отказ обеспечить соблюдение безопасности границы».
«Это, вероятно, сейчас самое веское основание для импичмента. Но могут быть и другие. И поскольку демократы решили, что это (импичмент) всего лишь инструмент в партийной войне, я думаю, что существует реальный риск того, что его разворот (против Байдена) будет оправданным шагом», — говорит он.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления сенатора-республиканца, заявила, что ему следует работать с Белым домом и демократами в Конгрессе над иммиграционной реформой, а не выдвигать обвинения.
«Наша реакция заключается в том, что, возможно, сенатор Круз сможет поработать с нами над всеобъемлющей иммиграционной реформой и внедрить меры, которые помогут обеспечить разумную безопасность — это то, что мы видим на границе, применяя более гуманный подход к границе вместо того, чтобы называть имена, обвинять и делать прогнозы на будущее», — заявила Псаки.
Провальная внутренняя и внешняя политика команды Байдена, которая привела к серьезному снижению рейтинга популярности президента, а также многочисленные разногласия внутри отдельных партийных групп, грозят Демократической партии потерей большинства в обеих палатах парламента после промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2022 года.