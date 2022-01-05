Эксперт Лазарева предостерегла от оформления кредитов на акционных мероприятиях

Москва, 5 января. Россиянам стоит оказаться от импульсивного принятия решения о получении кредита. Кроме того, необходимо внимательно читать договор займа, заявила в беседе с агентством «Прайм» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Согласно исследованиям организации, более 80% потребителей не изучают договор перед подписанием, а почти треть заемщиков не оценивают своих материальных возможностей при решении взять кредит. Юрист подчеркнула, что проект ОНФ «За права заемщиков» следит за долговой нагрузкой россиян с 2014 года.

«Мы рекомендуем потребителям отказываться от импульсивных решений и подходить к выбору кредита ответственно и взвешенно. Прежде всего, не стоит брать кредиты, которые вы не сможете вернуть. Просрочка создает не только проблемы со взысканием, но и приводит к ухудшению кредитной истории. Позже, когда деньги будут действительно нужны, кредиторы откажут недобросовестному должнику», — предупредила Лазарева.

Лучше не брать кредиты на различные услуги и товары в рамках акционных посещений различных презентаций, в частности клиник, салонов красоты, языковых школ и т. п. Как правило, такие предложения делают мошенники, уточняет «ФедералПресс».

«Если уж нужно лечение, ремонт, обучение и на это все нет накоплений, то стоит задуматься, а действительно ли так необходимо то, что предлагают "по звонку". И если все-таки необходимо, то нужно сходить непосредственно в банк, изучить все его предложения, выбрать выгодный и посильный для себя кредит, а только потом подписывать договор», — рекомендует юрист.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников ранее обратил внимание на то, что показатель закредитованности россиян продолжает расти.