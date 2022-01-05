Политолог Безпалько заявил, что СССР был изначально обречен на распад

Москва, 5 января. СССР был обречен на распад из-за создания наций, которые развалили страну. Об этом высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру» по случаю 30-летней годовщины со дня распада СССР, которая состоялась в декабре 2021 года. Политолог заявил, что Советский Союз был обречен изначально. Государство было заточено на создание наций, которые впоследствии развалили СССР. Эксперт объяснил, как нужно действовать сейчас.

«Надо научиться оперативно решать внутренние проблемы с внешними угрозами. Если мы не поставим под контроль постсоветское пространство, нас либо уничтожат, либо склонят к неприемлемым для нас компромиссам», — сказал Безпалько.

Политолог пояснил, что у Запада есть только два предложения для России. Речь идет о войне или о капитуляции. Нельзя соглашаться ни на то, ни на другое, заключил Безпалько.

Президент России Владимир Путин в начале декабря прокомментировал распад СССР. Глава государства назвал случившееся трагедией.