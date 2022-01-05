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Американцы катаются с заснеженных гор Капитолийского холма

Видео

Открывшаяся для посещения территория около здания Конгресса в США привлекла массу туристов и жителей города. Они катаются с горки и играют в снежки.

Как только ограждения были убраны, а ворота открыты, граждане отправились на пейзажное место за зимними забавами. Американцы катаются с Капитолийского холма на санках и играют в снежки. Судя по одежде детей, погода в Америка благоволит, многие одеты лишь в футболку.

В прошлом году холм был закрыт для посещения и огорожен. Причиной тому стали события, которые произошли год назад — 6 января 2021 года у стен Капитолия начался митинг, переросший в вооруженное столкновение и захват Конгресса.

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