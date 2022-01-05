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Пока труп не покажут — не успокоятся: артист Куклачев о современном телевидении
Общество
Пока труп не покажут — не успокоятся: артист Куклачев о современном телевидении
Невские Новости  /  Степан Яцко

Нынешние работники телеканалов уверены, что выбрасывают деньги за эфир на ветер, если не показывают зрителям трупы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Артист встретил этот Новый год в семейном кругу и очень рад, что ему выпала возможность провести время с близкими.

«Новый год провел очень хорошо. С внуками. Самая великая радость, когда приходишь и обнимаешь своих шестерых внуков. Они стихи мне читали. Я занятой дедушка. Всегда выступаю. На Новый год мы собрались все вместе и до двух часов отмечали. Я уже заснул, а внуки бегают…» — сказал дрессировщик.

«Пока труп не покажут — не успокоятся»: артист Куклачев о современном телевидении
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, собеседник отметил, что не смотрел в праздничную ночь «голубые огоньки» и в целом не жалует современное телевидение.

«Я лет десять не смотрю телевизор. Если что-то нужно, я захожу в интернет, захожу на YouTube, включаю какие-то новости, смотрю примерно, чем дышит страна. Телевидение стало очень агрессивным. Пока труп не покажут, считай, эфирное время впустую прошло», — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее Юрий Куклачев в беседе с ФАН объяснил, как спасти Петербург из снежного плена. По его мнению, властям города следует закупить компактные машины для уборки во дворах.

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