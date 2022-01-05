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Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме

Экономика
Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме
pixabay.com

Нур-Султан, 5 января. Все финансовые организации в Казахстане продолжают работать в штатном режиме, временные сбои фиксируются в работе банковских приложений и платежных терминалов.

Из совместного заявления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанка Казахстана следует, что проблемы с некоторыми цифровыми системами связаны с общими перебоями в работе интернет-провайдеров. Информация о том, что организации якобы списывают кредиты с населения, не соответствует действительности.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана сообщают о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме. Обеспечена бесперебойная работа всех ключевых банковских сервисов банков второго уровня — начисление и получение зарплат, пенсий, пособий, их снятие через банкоматы, предоставление банковских услуг. Банкоматы и терминалы финансовых организаций в полной мере обеспечены наличными средствами», — говорится в сообщении.

Протестующие в Алма-Ате ранее захватили здание администрации. Жители республики вышли на улицы с протестами против высоких цен на сжиженный газ. На этом фоне президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отправить в отставку все правительство, пишет «ФедералПресс».

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Казахстан банки протесты финансовые организации
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