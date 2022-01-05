Минобороны Японии планирует создать рельсотроны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами

Токио, 5 января. Японские военные хотят приступить к разработке электромагнитных пушек для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, пишет газета Nikkei.

По данным издания, речь идет о так называемых «рельсотронах», которые разгоняют снаряд за счет магнитного поля. Его стартовая скорость может составить около 2300 м/с, что делает электромагнитные пушки достаточно эффективным средством обороны. Стоит отметить, что на сегодняшний день подобное вооружение официально не применяется ни в одной стране.

Япония рассчитывает завершить разработку электромагнитной пушки во второй половине текущего десятилетия. Это оружие позволит укрепить систему противоракетной обороны страны. Японское минобороны также рассчитывает принять на вооружение ракеты большой дальности и создать сеть разведывательных спутников для фиксации запуска гиперзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что Токио планирует оснастить подлодки своих ВМС новыми крылатыми ракетами. Радиус их действия составит более 1000 километров.