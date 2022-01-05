Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью

Москва, 5 января. Блогер Елена Блиновская поделилась подробностями съемок интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Звезда оправдалась за свое поведение и обвинила журналистку в агрессии.

Долгожданное интервью с Еленой Блиновской появилось на YouTube-канале Ксении Собчак лишь 3 января, хотя его съемки прошли еще летом. Поведение блогера в ролике оказалось неоднозначным: она грозилась плюнуть журналистке в лицо и скинуть ее из лодки. Позднее Блиновская объяснила в Instagram, что Собчак вывела ее из себя непрофессиональным поведением и опоздала на съемки.

«Я не хотела это рассказывать, но теперь вы понимаете, почему я злая и закрытая в начале интервью. Меня стали за пять минут заталкивать на коня и показывать, как мы должны красиво подъехать. Тьфу! Я такие штуки не люблю. Именно об этом и говорю Ксюше в интервью: «Давай покажем правду, что ты — пассивный агрессор», — поделилась Блиновская.

По словам блогера, Собчак не только опоздала, но и начала обвинять съемочную группу в неудобной ситуации. Блиновская сочла ее поведение неуважительным.

Блогер подверглась критике со стороны Натальи Рудовой после интервью. Актриса после выхода интервью Собчак назвала ее неуравновешенной.