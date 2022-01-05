Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 13:19
13:18
Общество
Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне протестов
13:16
Экономика
Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
13:13
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ожоги во время развлекательного шоу в Ленобласти
13:11
Происшествия
Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь во время прогулки
13:08
Общество
Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана
13:07
Происшествия
Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме мужчины оказались любовниками
13:05
Армия
Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
13:05
Весь мир
Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок
13:04
Происшествия
Семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом в Ивановской области
13:04
Общество
Норкин поделился с поклонниками анекдотом о рыбалке Путина и Обамы в Туве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью

Шоу-бизнес
Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 5 января. Блогер Елена Блиновская поделилась подробностями съемок интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Звезда оправдалась за свое поведение и обвинила журналистку в агрессии.

Долгожданное интервью с Еленой Блиновской появилось на YouTube-канале Ксении Собчак лишь 3 января, хотя его съемки прошли еще летом. Поведение блогера в ролике оказалось неоднозначным: она грозилась плюнуть журналистке в лицо и скинуть ее из лодки. Позднее Блиновская объяснила в Instagram, что Собчак вывела ее из себя непрофессиональным поведением и опоздала на съемки.

«Я не хотела это рассказывать, но теперь вы понимаете, почему я злая и закрытая в начале интервью. Меня стали за пять минут заталкивать на коня и показывать, как мы должны красиво подъехать. Тьфу! Я такие штуки не люблю. Именно об этом и говорю Ксюше в интервью: «Давай покажем правду, что ты — пассивный агрессор», — поделилась Блиновская.

По словам блогера, Собчак не только опоздала, но и начала обвинять съемочную группу в неудобной ситуации. Блиновская сочла ее поведение неуважительным.

Блогер подверглась критике со стороны Натальи Рудовой после интервью. Актриса после выхода интервью Собчак назвала ее неуравновешенной.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
собчак интервью блиновская
Комментировать