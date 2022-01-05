В 8 утра уже на горе самые первые: Светлана Журова объяснила, почему ей долго не спится на каникулах

Лишние килограммы от съеденного оливье и селедки под шубой знаменитой спортсменке Светлане Журовой не светят. Праздничные каникулы она активно проводит с семьей и близкими друзьями на горном курорте «Архыз». Деталями отдыха именитая российская конькобежка охотно поделилась в интервью ФАН.

«Мы всегда в это время едем в горы. Это моя традиция уже шестой год — что я отмечаю Новый год и свой день рождения, который 7 января, именно в горах. Это очень все счастливо, потому что рядом дети, друзья лучшие. Так что мои праздники проходят спортивно. Катаемся с удовольствием. Запасаемся здоровьем, дышим прекрасным чистым воздухом и занимаемся спортом. Мы не диваним! Мы в 8 утра уже самые первые на горе. И все нас спрашивают, как же вы встаете так рано? А мы отлично встаем. У нас все как положено», — сообщила Журова.

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Накануне народный артист России Федор Добронравов рассказал, что его каникулы тоже не прошли на диване, благодаря любимым внучкам отдых получился динамичным. И все же некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.