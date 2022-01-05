Нижневартовский школьник изобрел умные шахматы для особенных детей

Ханты-Мансийск, 5 января. Учащийся 11 класса 29 школы Нижневартовска Артур Кагарманов победил на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников «Технология». Артур изобрел большие и легкие электронные шахматы, которыми могут играть дети с ограниченными возможностями, передает портал Ugra-news.

Умные шахматы являются напольной игрой, при этом все ходы можно наблюдать на большом экране — им может быть монитор, доска или просто белая простыня. В каждой фигуре находится Wi-Fi модуль, и при нажатии на кнопку фигуры передают друг другу сигналы. В настоящий момент Артур завершает разработку соответствующего программного обеспечения.

На все шахматные фигуры нанесена специальная экологическая краска. Они довольно объемны, но ребенок без труда поднимает их.

Артур планирует по завершении передать разработку в реабилитационный центр «Таукси», он занимается волонтерской работой и понимает, что нужно детям центра.

Елена Басимова, наставник Артура и преподаватель технологии, уверена, что молодого человека ждет большое будущее. По ее словам, талантливы многие дети, но не менее таланта важны усидчивость, любознательность и способность сконцентрироваться. Елена отметила, что у школы есть токарные станки, свой 3D принтер и многое другое техническое обеспечение, поэтому хочется стремиться к большему.

В 2021 году Нижневартовск победил в конкурсе по созданию Центра цифрового образования детей «IT-куб». Центр планируют открыть в 2023 году на базе школы номер 11, в нем смогут обучать не менее 400 детей.

Ранее ФАН рассказывал о Всероссийском конкурсе «Русь мастеровая», прошедшем в конце прошлого года в режиме онлайн. В номинации «Печать по ткани» победу одержала жительница Амурской области Елена Петрова.