Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»

Берлин, 5 января. Правительство Германии столкнулось с политическим кризисом из-за разногласий по «Северному потоку — 2», заявил немецкий депутат от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт.

По его словам, коалиционное Правительство Германии не смогло проработать в согласии и несколько недель. Камнем преткновения стал «Северный поток — 2».

«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России допустили, что немецкие ведомства могут растянуть процесс сертификации «Северного потока — 2». На позицию Берлина также могут оказать существенное влияние Соединенные Штаты. Подобный сценарий нельзя исключать, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.