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Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»

  /   Обновлено: 05 января 2022 11:34
Политика
Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»
pixabay.com  /  PD

Берлин, 5 января. Правительство Германии столкнулось с политическим кризисом из-за разногласий по «Северному потоку — 2», заявил немецкий депутат от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт.

По его словам, коалиционное Правительство Германии не смогло проработать в согласии и несколько недель. Камнем преткновения стал «Северный поток — 2».

«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России допустили, что немецкие ведомства могут растянуть процесс сертификации «Северного потока — 2». На позицию Берлина также могут оказать существенное влияние Соединенные Штаты. Подобный сценарий нельзя исключать, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

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фрг правительство сп-2
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