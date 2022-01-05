Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 11:48
11:44
Экономика
Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме
11:44
Армия
Минобороны Японии планирует создать рельсотроны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами
11:42
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
11:42
Происшествия
Участники акций протеста в Алма-Ате отобрали у силовика автомат
11:38
Политика
Не Украина и не Белоруссия: Брутер о «третьем пути», по которому пойдут протесты в Казахстане
11:37
Общество
Российские врачи зафиксировали 828 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки
11:36
Весь мир
Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
11:34
Политика
Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»
11:30
Армия
ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году
11:30
Общество
Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию

Весь мир
Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
pixabay.com  / 

Тунис, 5 января. Пограничники предотвратили попытку контрабанды партии запрещенных веществ и лекарств в Ливию. Об этом сообщило Главное таможенное управление республики.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Рас-Джадир. В автомобиле обнаружили 411 коробок, содержащих 7740 таблеток. Тайник нашли под задней рамой транспортного средства.

Гражданин Туниса, находившийся за рулем, задержан. Вещества изъяты и переданы для дальнейшего изучения.

Погранвойска североафриканской республики неоднократно пресекали ввоз и вывоз запрещенных средств. Власти предпринимают меры для борьбы с контрабандой наркотиков через пропускные пункты на границе.

Так, на прошлой неделе силовики арестовали группу, пытавшуюся незаконно переправить вещества в страну. При них обнаружено около 50 тысяч таблеток «экстази».

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, как наркотики с Запада попадают на север Африки и через контрабандные сети распространяются по континенту. Ливия на протяжении последних лет остается главным транзитным пунктом.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
ливия тунис
Комментировать