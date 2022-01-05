Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию

Тунис, 5 января. Пограничники предотвратили попытку контрабанды партии запрещенных веществ и лекарств в Ливию. Об этом сообщило Главное таможенное управление республики.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Рас-Джадир. В автомобиле обнаружили 411 коробок, содержащих 7740 таблеток. Тайник нашли под задней рамой транспортного средства.

Гражданин Туниса, находившийся за рулем, задержан. Вещества изъяты и переданы для дальнейшего изучения.

Погранвойска североафриканской республики неоднократно пресекали ввоз и вывоз запрещенных средств. Власти предпринимают меры для борьбы с контрабандой наркотиков через пропускные пункты на границе.

Так, на прошлой неделе силовики арестовали группу, пытавшуюся незаконно переправить вещества в страну. При них обнаружено около 50 тысяч таблеток «экстази».

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, как наркотики с Запада попадают на север Африки и через контрабандные сети распространяются по континенту. Ливия на протяжении последних лет остается главным транзитным пунктом.