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ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году

  /   Обновлено: 05 января 2022 11:30
Армия
ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году
Народные новости

Москва, 5 января. Российские моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях в 2022 году, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

По его словам, экипажи кораблей ВМФ РФ в текущем году продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах. Он отметил, что в 2022 году перед моряками стоят задачи интенсивной подготовки к действиям в составе межвидовых группировок сил.

«Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок», — рассказал Евменов.

Ранее сообщалось, что интенсивность межфлотских переходов субмарин и надводных кораблей ВМФ РФ для выполнения задач в дальней морской зоне увеличится. Активность боевых единиц флота возрастет вдали от берегов России, включая акваторию Средиземного моря.

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россия учения вмф рф моряки
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