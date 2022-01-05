ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году

Москва, 5 января. Российские моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях в 2022 году, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

По его словам, экипажи кораблей ВМФ РФ в текущем году продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах. Он отметил, что в 2022 году перед моряками стоят задачи интенсивной подготовки к действиям в составе межвидовых группировок сил.

«Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок», — рассказал Евменов.

Ранее сообщалось, что интенсивность межфлотских переходов субмарин и надводных кораблей ВМФ РФ для выполнения задач в дальней морской зоне увеличится. Активность боевых единиц флота возрастет вдали от берегов России, включая акваторию Средиземного моря.