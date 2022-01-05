Наталия Орейро призналась, что ее сыну нравятся русские девушки

Москва, 5 января. Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро с теплом вспомнила о неожиданном заявлении сына. По словам наследника артистки, его восхитили русские девушки.

Певица Наталия Орейро получила российское гражданство еще в ноябре, и уже успела прилететь на новую родину по паспорту с двуглавым орлом. В интервью для kp.ru артистка призналась, что уже не раз приезжала в Санкт-Петербург и брала с собой сына Мерлина, который также остался под большим и приятным впечатлением от России.

Так, по словам певицы, любовь ко всему русскому в ее семье уже «в крови». Если мама звезды предпочитает русскую кухню и учит язык, то наследник еще с малых лет воспылал симпатией к славянским девушкам.

«Помню, когда ему было два года, он вместе с папой и со мной был в одном из гастрольных туров по России. Потом им нужно было вернуться домой, а я оставалась работать дальше. Провожаю их в аэропорт, а сын смотрит на меня и заявляет: «Мне нравятся русские девушки»», — рассказала о забавном воспоминании певица.

Доброта россиянок покорила сердце латиноамериканского мальчика. Орейро отметила, что русские красавицы постоянно делали Мерлину подарки в виде плюшевых игрушек, обнимали и целовали. Так, с возрастом симпатия никуда не делась — мальчик уже выучил набор стандартных фраз для знакомства — «привет», «спасибо», «пока» и «до свидания».

Ранее звезда приехала в Россию, чтобы принять участие в новом запуске сериала «Дикий ангел». Орейро призналась, что не сможет остаться в стране на Рождество, поскольку вся ее семья находится в Аргентине.