Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 11:48
11:44
Экономика
Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме
11:44
Армия
Минобороны Японии планирует создать рельсотроны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами
11:42
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
11:42
Происшествия
Участники акций протеста в Алма-Ате отобрали у силовика автомат
11:38
Политика
Не Украина и не Белоруссия: Брутер о «третьем пути», по которому пойдут протесты в Казахстане
11:37
Общество
Российские врачи зафиксировали 828 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки
11:36
Весь мир
Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
11:34
Политика
Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»
11:30
Армия
ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году
11:30
Общество
Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Наталия Орейро призналась, что ее сыну нравятся русские девушки

Шоу-бизнес
Наталия Орейро призналась, что ее сыну нравятся русские девушки
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 января. Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро с теплом вспомнила о неожиданном заявлении сына. По словам наследника артистки, его восхитили русские девушки.

Певица Наталия Орейро получила российское гражданство еще в ноябре, и уже успела прилететь на новую родину по паспорту с двуглавым орлом. В интервью для kp.ru артистка призналась, что уже не раз приезжала в Санкт-Петербург и брала с собой сына Мерлина, который также остался под большим и приятным впечатлением от России.

Так, по словам певицы, любовь ко всему русскому в ее семье уже «в крови». Если мама звезды предпочитает русскую кухню и учит язык, то наследник еще с малых лет воспылал симпатией к славянским девушкам.

«Помню, когда ему было два года, он вместе с папой и со мной был в одном из гастрольных туров по России. Потом им нужно было вернуться домой, а я оставалась работать дальше. Провожаю их в аэропорт, а сын смотрит на меня и заявляет: «Мне нравятся русские девушки»», — рассказала о забавном воспоминании певица.

Доброта россиянок покорила сердце латиноамериканского мальчика. Орейро отметила, что русские красавицы постоянно делали Мерлину подарки в виде плюшевых игрушек, обнимали и целовали. Так, с возрастом симпатия никуда не делась — мальчик уже выучил набор стандартных фраз для знакомства — «привет», «спасибо», «пока» и «до свидания».

Ранее звезда приехала в Россию, чтобы принять участие в новом запуске сериала «Дикий ангел». Орейро призналась, что не сможет остаться в стране на Рождество, поскольку вся ее семья находится в Аргентине.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Наталия Орейро призналась, что ее сыну нравятся русские девушки
певица орейро дикий ангел
Комментировать