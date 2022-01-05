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Сенатор Джабаров подтвердил готовность России помочь Казахстану

Политика
Сенатор Джабаров подтвердил готовность России помочь Казахстану
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 января. Россия готова помочь Казахстану в случае необходимости для урегулирования ситуации. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал ситуацию в Казахстане. По словам Джабарова, власти республики справятся с происходящим. Однако Россия готова оказать любую помощь невоенного характера, подчеркнул парламентарий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее обратился к митингующим из Мангистауской области. Акции протеста прошли в городах Жанаозен и Актау из-за роста цен на газ. Граждане потребовали снизить стоимость голубого топлива. Президент согласился выполнить требования и призвал соотечественников не следовать призывам деструктивных лиц.

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