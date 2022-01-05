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Журнал Elle представил лунный гороскоп на 5 января
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Журнал Elle представил лунный гороскоп на 5 января
Общество
Журнал Elle представил лунный гороскоп на 5 января
pixabay.com  / 

Календари, которыми пользовались наши праотцы, сегодня незаслуженно оставлены. Мы забыли о том, что сотнями лет люди наблюдали за звездами и тем, что происходит на Земле, когда звезды находятся в том или ином положении. И как же было не заметить изменения на планете и психике людей, когда самый близкий к нам небесный объект — наш естественный спутник Луна меняет все, что происходит вокруг. Сегодня мы вновь обращаемся к Лунному календарю, а поможет нам в этом журнал Elle.

Сегодня 4 лунный день, Луна находится в знаке Водолей, в растущей фазе.

Энергии дня сегодня ощущаются в разы спокойнее. В общении появляется больше взаимопонимания, душевности. Сегодня будет замечательно провести время с детьми. Разговаривайте, смейтесь, обнимайтесь или просто наблюдайте за тем, как они веселятся.

Энергия Рода всегда течет от старших представителей семьи к младшим. Даже если вы находитесь на самой нижней — молодой ступени вашего генеалогического древа, постарайтесь ощутить себя звеном этой неразрывной цепочки, частью родового потока.

Передайте любовь и добро по корням семейного дерева. Сегодня неплохо было бы посетить храм, заняться духовными практиками, благотворительностью. Вечером обязательно найдите время, чтобы побыть в тишине.

Во время медитации обратитесь к Вселенной и космическому Абсолюту с молитвой. Слова можно говорить от себя, главное, чтобы они шли от сердца. Тогда они обязательно будут услышаны. Не забывайте, что ночью вам могут присниться вещие сны. Если вам удастся запомнить образы из сновидений, то сон исполнится в самый короткий срок.

Ранее ФАН сообщал о первом новолунии 2022 года.

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