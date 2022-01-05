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Певец Джейсон Деруло напал на обидчика, который назвал его Ашером

Общество
Певец Джейсон Деруло напал на обидчика, который назвал его Ашером
wikipedia.org  /  Adam Bielawski / CC BY-SA 3.0

Лас-Вегас, 5 января. Звезда R'n'B Джейсон Деруло привлек внимание полиции дракой с прохожими. Музыкант эмоционально отреагировал на оскорбление и напал на двоих мужчин.

Инцидент произошел в ночь на 4 января. Деруло покидал один из отелей Лас-Вегаса в компании своего охранника, когда один из прохожих решил спровоцировать музыканта. Он не только нецензурно выругался в адрес артиста, но и назвал его Ашером — другой американской звездой, передает портал TMZ.

Под руку Деруло попал не только обидчик, но и его товарищ, который тоже получил по лицу. Служба безопасности поспешила отреагировать на нападение и разняла мужчин. Происшествие привлекло внимание сотрудников правопорядка. Судя по видеозаписи, артист избил прохожих до крови, однако им не потребовалась скорая. На музыканта не было заведено дело — обидчики не стали подавать заявление. Однако инцидент не прошел совсем без последствий: отель выселил буйного постояльца.

Фигурист Дмитрий Соловьев ранее также стал жертвой нападения. Незадолго до Нового года пострадавший спортсмен вышел на связь с поклонниками и сообщил о стабилизации своего состояния.

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