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Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись новым обстрелам

Весь мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись новым обстрелам
Федеральное агентство новостей  / 

Багдад, 5 января. Военная база США, расположенная близ аэропорта столицы Ирака, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телевизионный канал Al-Sumaria.

По данным СМИ, несколько ракет упали неподалеку от объекта. Еще несколько реактивных снарядов, подготовленных к запуску, были обнаружены сотрудниками силовых структур республики. Предполагается, что обстрел был произведен с запада Багдада. Ракеты были выпущены из системы залпового огня советского производства.

Под удар попал и еще один американский военный объект в регионе — база Green Village в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В результате атаки, которая произошла около 07:00 по местному времени, никто не пострадал. Однако известно, что военнослужащие США открывали ответный огонь.

При этом накануне американские военные нанесли серию ударов в окрестностях базы после того, как заявили об обнаружении в районе «непосредственной угрозы» для своих позиций. По имеющейся информации, в ходе рейда были уничтожены семь ракетных установок «Катюша», которые, как утверждают представители западной коалиции, могли принадлежать отрядам проиранского ополчения.

Это не единственные атаки по военным объектам Штатов за последние несколько дней. В ночь на 4 января силы коалиции перехватили два БПЛА, начиненных взрывчаткой, в иракской провинции Анбар. Располагающиеся на авиабазе Айн эль-Асад средства противовоздушной обороны C-RAM смогли ликвидировать дроны, двигавшиеся в направлении аэропорта Багдада.

Еще одна пара беспилотников была сбита в том же районе днем ранее. Ни одна из местных группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако на крыле одного из сбитых БПЛА была надпись «Месть Сулеймани». Учитывая тот факт, что 3 января состоялась вторая годовщина со дня гибели командующего подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, это обстоятельство может указывать на причастность к обстрелам формирований, поддерживаемых Тегераном.

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сша сирия ирак
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