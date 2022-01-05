Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись новым обстрелам

Багдад, 5 января. Военная база США, расположенная близ аэропорта столицы Ирака, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телевизионный канал Al-Sumaria.

По данным СМИ, несколько ракет упали неподалеку от объекта. Еще несколько реактивных снарядов, подготовленных к запуску, были обнаружены сотрудниками силовых структур республики. Предполагается, что обстрел был произведен с запада Багдада. Ракеты были выпущены из системы залпового огня советского производства.

???? #BREAKING

One rocket landed inside the perimeter of Camp Victory which houses US forces at Baghdad Int'l. Airport.



Another rocket was found on the launcher in al-Jihad neighborhood of Baghdad. Security Forces safely removed the second rocket.



No casualties reported. pic.twitter.com/jds5i2TFeL — Sardar Sattar (@SardarSattar) January 5, 2022

Под удар попал и еще один американский военный объект в регионе — база Green Village в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В результате атаки, которая произошла около 07:00 по местному времени, никто не пострадал. Однако известно, что военнослужащие США открывали ответный огонь.

Confirmed



At around 0700 this morning, US troops at Green Village, Deir Ezzur, Syria became under rocket attack. No casualties.

Coalition forces returned fire against some of the launch sites. — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 5, 2022

При этом накануне американские военные нанесли серию ударов в окрестностях базы после того, как заявили об обнаружении в районе «непосредственной угрозы» для своих позиций. По имеющейся информации, в ходе рейда были уничтожены семь ракетных установок «Катюша», которые, как утверждают представители западной коалиции, могли принадлежать отрядам проиранского ополчения.

The US military conducted strikes in Syria after indirect fire posed what a US-led coalition official called "an imminent threat" to troops near Green Village, a base in the east of the country near the Iraqi border. https://t.co/ER9BCzbcxI — CNN (@CNN) January 5, 2022

Это не единственные атаки по военным объектам Штатов за последние несколько дней. В ночь на 4 января силы коалиции перехватили два БПЛА, начиненных взрывчаткой, в иракской провинции Анбар. Располагающиеся на авиабазе Айн эль-Асад средства противовоздушной обороны C-RAM смогли ликвидировать дроны, двигавшиеся в направлении аэропорта Багдада.

Еще одна пара беспилотников была сбита в том же районе днем ранее. Ни одна из местных группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако на крыле одного из сбитых БПЛА была надпись «Месть Сулеймани». Учитывая тот факт, что 3 января состоялась вторая годовщина со дня гибели командующего подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, это обстоятельство может указывать на причастность к обстрелам формирований, поддерживаемых Тегераном.