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МИД: уровень военных НАТО будет показателем их готовности к серьезному диалогу с Россией

  /   Обновлено: 05 января 2022 11:12
Политика
МИД: уровень военных НАТО будет показателем их готовности к серьезному диалогу с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 января. Участие высокопоставленных военных НАТО в переговорах с Россией по безопасности будет показателем готовности военно-политического блока к серьезному разговору.

Таким образом в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал намеченное на 12 января заседание Совета Россия – НАТО. По его словам, Москва рассчитывает на то, что в нем будут участвовать военные со стороны Североатлантического альянса, поскольку речь идет о вопросах военной безопасности.

«Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе», — отметил Грушко.

Ранее сообщалось, что в переговорах с представителями военно-политического блока будут участвовать межведомственная делегация МИД и Минобороны РФ. Предполагается, что стороны обсудят целый ряд важных вопросов, передает RT.

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