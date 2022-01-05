МИД: уровень военных НАТО будет показателем их готовности к серьезному диалогу с Россией

Москва, 5 января. Участие высокопоставленных военных НАТО в переговорах с Россией по безопасности будет показателем готовности военно-политического блока к серьезному разговору.

Таким образом в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал намеченное на 12 января заседание Совета Россия – НАТО. По его словам, Москва рассчитывает на то, что в нем будут участвовать военные со стороны Североатлантического альянса, поскольку речь идет о вопросах военной безопасности.

«Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе», — отметил Грушко.

Ранее сообщалось, что в переговорах с представителями военно-политического блока будут участвовать межведомственная делегация МИД и Минобороны РФ. Предполагается, что стороны обсудят целый ряд важных вопросов, передает RT.