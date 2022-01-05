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Украинский политолог Чаплыга не исключил расчленения страны на фоне кризиса

  /   Обновлено: 05 января 2022 11:12
Политика
Украинский политолог Чаплыга не исключил расчленения страны на фоне кризиса
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 января. Украина как государство может быть разделено, в 2022 году страну ждет последняя волна кризиса. С таким мнением выступил политолог Михаил Чаплыга.

Недавно политолог Юрий Романенко указывал на развал государственной экономической системы из-за антироссийских действий Киева. Чаплыга также не исключил расчленения страны в физическом и геополитическом плане. Эксперт сделал заявление в эфире канала «Politeka».

«Очень важно, что решит власть по поводу экономической удавки, наброшенной Западом в лице Яресько (министр финансов Украины с 2014 по 2016 год. — Прим. ФАН)... и как Киев сможет решить вопрос по Донбассу в рамках Минских соглашений», — добавил Чаплыга.

Ранее политолог Виталий Третьяков заявил о разрушении Украины как государства в 2022 году. По его мнению, скоро в городах вспыхнут бунты на фоне уничтоженной экономики.

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украина распад чаплыга
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