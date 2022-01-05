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Сильно на диване не полежишь: Федор Добронравов рассказал, как проходят его новогодние каникулы
Шоу-бизнес
Сильно на диване не полежишь: Федор Добронравов рассказал, как проходят его новогодние каникулы
Кадр из сериала «Сваты»  / 

Новогодние праздники нужны для того, чтобы отдохнуть, зарядиться хорошим настроением и провести время с семьей, что сделает человека счастливее и лучше. Так считает народный артист России Федор Добронравов. Об этом он рассказал в беседе с ФАН. Актер подчеркнул, что его каникулы не прошли на диване, благодаря любимым внучкам отдых получился активным.

«У нас три внучки, и с ними сильно на диване не полежишь. Я люблю любой праздник. И для меня главное, чтобы моя семья была рядом. Детально о семейных традициях не люблю говорить. Пусть это останется только нашей семейной тайной. И, кстати, сегодня у меня уже спектакль начинается. И завтра он будет, и послезавтра. Так что жизнь уже пошла своим чередом», — поделился Добронравов.

«Сильно на диване не полежишь»: Федор Добронравов рассказал, как проходят его новогодние каникулы
Невские Новости / Сергей Борода

Несмотря на то, что новогодние каникулы для многих звезд отечественного шоу-бизнеса являются рабочими — вечеринки, корпоративы, «голубые огоньки», — некоторые из них после боя курантов стали паковать чемоданы. Артисты не захотели встречать Рождество в холодной Москве и уже делятся пляжными фотографиями. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором улетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сильно на диване не полежишь: Федор Добронравов рассказал, как проходят его новогодние каникулы
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