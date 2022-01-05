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Иван Янковский поделился романтичным фото с Дианой Пожарской на Мальдивах

Шоу-бизнес
Иван Янковский поделился романтичным фото с Дианой Пожарской на Мальдивах
instagram.com  /  @dianapozharskaya

Москва, 5 января. Звезда триллера «Текст» Иван Янковский решил продемонстрировать чувства к супруге Диане Пожарской и показал кадр поцелуя с актрисой. Поклонники эмоционально отреагировали на фото актера.

Иван Янковский ушел в отпуск после промо-тура по случаю премьеры байопика «Чемпион мира», где он сыграл с Константином Хабенским. Выбор актера пал на Мальдивы, куда тот отправился в компании супруги. Во время отдыха Янковский неожиданно поделился с подписчиками в Instagram романтичным фото и показал, как проводит время с Пожарской.

Фанаты эмоционально отреагировали на новое фото актера. Поклонники поспешили осыпать пару комплиментами в комментариях.

«Красивые. И в фильме очень красивая пара»;

«Какие вы прекрасные»;

«Моя самая любимая пара», — писали фолловеры.

Пожарская также решила продемонстрировать чувства к актеру. Звезда опубликовала в своем аккаунте фото и показала, как держится за руку с мужем на фоне пальм. Неизвестно, отдыхают ли звезды вместе с сыном или решили провести время в отпуске вдвоем.

Янковский признавался, что встреча с Пожарской стала для него подарком. По словам звезды, съемки в картине «Чемпион мира» изменили его жизнь, ведь именно там он познакомился с будущей супругой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иван Янковский поделился романтичным фото с Дианой Пожарской на Мальдивах
актер янковский пожарская
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