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Казахстан на год отложил полный переход к реализации СПГ через онлайн-площадки

Экономика
Казахстан на год отложил полный переход к реализации СПГ через онлайн-площадки
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Алма-Ата, 5 января. Казахстан принял решение о переносе полного перехода к реализации сжиженного природного газа (СПГ) через электронную торговую площадку. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте премьер-министра.

Исполняющий обязанности главы правительства Алихан Смаилов дал поручение доработать комплексный план развития газовой отрасли. В том числе ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области.

Кроме того, кабмину необходимо будет пересмотреть действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом в рамках переноса на год полного перехода на реализацию СПГ посредством онлайн-площадок. Соответствующие государственные органы должны провести расследование на предмет ценового сговора и иных действий, нарушающих конкуренцию, при продаже ресурса.

Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев на фоне народных протестов поручил ввести в стране на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин, сообщает «ФедералПресс».

Власти Казахстана в декабре сообщили о планах покупки у России электроэнергии. Страна намерена в 2022 году импортировать 500–1000 мегаватт российского электричества.

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Казахстан газ спг рынок газа
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