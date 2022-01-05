Власти Ливии согласовали механизм национального примирения

Триполи, 5 января. Члены Комитета по разработке дорожной карты, сформированного Палатой представителей, обсудили с председателем Президентского совета Мухаммадом аль-Манфи и его заместителями, Абдаллой аль-Лафи и Мусой аль-Куни, механизм достижения национального примирения в Ливии.

Согласно заявлению, опубликованному пресс-секретарем парламента Абдаллой Блехеком, встреча состоялась во вторник, 4 января, в столице страны. Стороны рассмотрели характер работы и задачи, возложенные на комитет.

Участники заседания обсудили военное направление и сферу безопасности и согласовали пути урегулирования кризиса. Решено продолжить координацию с целью формирования общего видения для запуска всеобъемлющего национального примирения.

Комитет по разработке дорожной карты в ближайшее время продолжит встречи с ливийскими политическими силами, представителями воинских подразделений и служб безопасности, а также другими сторонами, заинтересованными в политическом процессе.

Орган сформирован 22 декабря 2021 года постановлением Президиума Палаты представителей №13. Он работает над подготовкой предложения по дорожной карте, после того как не удалось провести запланированные на 24 декабря президентские выборы.