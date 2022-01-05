МИД РФ огласил состав делегации на предстоящих переговорах с НАТО

Москва, 5 января. Межведомственная делегация МИД и Минобороны РФ будет участвовать в переговорах с коллегами из НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, представители оборонительного ведомства должны принимать участие в обсуждении вопросов безопасности Российской Федерации.

«Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности», — сказал он.

Стоит отметить, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января. Ожидается, что на мероприятии обсудят выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопасности.