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МИД РФ огласил состав делегации на предстоящих переговорах с НАТО

Политика
МИД РФ огласил состав делегации на предстоящих переговорах с НАТО
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 5 января. Межведомственная делегация МИД и Минобороны РФ будет участвовать в переговорах с коллегами из НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, представители оборонительного ведомства должны принимать участие в обсуждении вопросов безопасности Российской Федерации.

«Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности», — сказал он.

Стоит отметить, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января. Ожидается, что на мероприятии обсудят выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопасности.

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россия нато грушко
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