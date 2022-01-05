Пентагон назвал дестабилизирующим запуск баллистической ракеты с территории КНДР

Вашингтон, 5 января. Запуск баллистической ракеты с территории КНДР не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников, заявили в Пентагоне.

В сообщении американского оборонного ведомства говорится, что США осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводят консультации с союзниками по этому вопросу. По оценке Пентагона, произошедшее не представляет угрозы для территорий страны, но играет дестабилизирующую роль.

«Данный запуск баллистической ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Приверженность США обороне Южной Кореи и Японии остается нерушимой», — сказано в сообщении.

Ранее в японском минобороны заявили, что выпущенная КНДР баллистическая ракета могла пролететь примерно 500 километров. Там отметили, что сообщений об ущербе воздушным и морским судам Японии не поступало, передает RT.