Сенатор Пушков указал на двуличность Польши и Украины в вопросе закупок газа у РФ

Москва, 5 января. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал неоднозначные заявления Молдавии, Украины и Польши о «грязном российском газе».

По его словам, политические заявления расходятся с реальными действиями. Киев отказывается закупать газ напрямую у России по приемлемым ценам, при этом предпочитая реверс уже по европейским ценам. Польша также требует снизить цены на российский газ, выступая против «Северного потока — 2».

«Украина требует, чтобы "грязный газ" тек в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии», — сказал он.

Вместе с тем Пушков отметил неоднозначное поведение руководства Молдавии, которое было крайне радо продлению контракта с «Газпромом». Однако поблагодарил за это Кишинев почему-то Вашингтон, резюмировал Пушков.

Ранее Молдавия продлила на пять лет контракт с «Газпромом». Российская компания пошла на сделку при условии полного погашения долгов.