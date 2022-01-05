МИД РФ заявил об отсутствии данных о пострадавших российских гражданах в Казахстане

Москва, 5 января. Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел Российской Федерации. Отмечается, что данных о пострадавших россиянах нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что ситуация в Алма-Ате и Мангистауской области после акций протеста стабилизировалась. Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль. Глава государства призвал граждан проявить благоразумие и отказаться от деструктивных действий. Всего по данным МВД Казахстана, полицией было задержано более 200 человек, во время демонстрации пострадали около 100 полицейских.