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МИД РФ рассчитывает на предметный и оперативный диалог с НАТО по гарантиям безопасности

Политика
МИД РФ рассчитывает на предметный и оперативный диалог с НАТО по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 5 января. Россия рассчитывает на конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В интервью РИА Новости дипломат отметил, что российская сторона хочет вести разговор предметно и оперативно, потому что этого требует ситуация. Грушко подчеркнул, что для обсуждения важных проблем представители РФ и НАТО могут провести несколько встреч.

«Во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что точная повестка намеченного на 12 января заседания Совета Россия – НАТО пока не обсуждается. В российском МИД подчеркивали, что Москва имеет широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения безопасности на случай нерезультативных переговоров с Североатлантическим альянсом, передает RT.

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