Международная группа FATF подозревает ОАЭ в финансировании терроризма и отмывании денег

Абу-Даби, 5 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались на грани попадания в «серый список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ожидается, что решение будет принято на пленарном заседании, которое состоится в конце февраля текущего года. В «серый список» входят государства, имеющие «стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и его распространению».

FATF might place the UAE on its gray list. Interesting timing, as the US grows increasingly concerned about China's role in the Emirates.https://t.co/K2dtrxr9X3 — Rupert Stone (@RupertStone83) January 4, 2022

Однако ОАЭ все еще имеют небольшой шанс оправдаться перед FATF. Генеральный директор Исполнительного управления Эмиратов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамид аль-Зааби заявил, что государство «очень серьезно» относится к этой проблеме и уже сотрудничает с высококвалифицированными специалистами, чей опыт соответствует «лучшим мировым практикам и стандартам».

«ОАЭ полностью привержены поддержанию целостности международной финансовой системы, что включает в себя тесное сотрудничество с нашими партнерами по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями», — сказал он.

Примечательно, что в апреле 2020 года FATF обратился к Абу-Даби со схожим предупреждением, после чего правительство Эмиратов внесло изменения в законодательство, создало специализированные суды и Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем не менее международная группа до сих пор констатирует наличие «серьезных рисков» в этой области.

Абу-Даби представляет собой крупный финансовый центр, чему способствуют слабое регулирование и низкие налоги в отношении денежных потоков. Оборотной стороной данной политики стала привлекательность города для коррупционеров, отмывателей денег, торговцев наркотиками, контрабандистов, находящихся под международными санкциями правительств и так далее.

Согласно отчетам Госдепартамента США, только в период с 2015 по 2017 годы ОАЭ направили более 760 миллионов долларов различным вооруженным террористическим движениям и группировкам в Сирии, Ливии, Сомали, Египте и Афганистане. Утверждается, что Эмираты принимали на своей территории «террористические элементы, ответственные за убийства сотен людей», и содействовали их перемещению при помощи поддельных документов.

#DubaiProperties: An ICIR Investigative Report.



WATCH OUT: Do you know how many Nigerians own properties in Dubai?@MatthewTPage pic.twitter.com/3HpvmSaegN — The ICIR (@TheICIR) February 19, 2021

В феврале 2019 года расследование CNN установило, что американское оружие, поставленное саудовско-эмиратскому альянсу в Йемене, попало в руки боевиков, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Внесение в «серый список» FATF способно негативно повлиять на приток краткосрочного капитала в страну. В организации предполагают, что данный шаг обойдется ОАЭ в 3% от ВВП.

О последствиях подозрений в финансировании терроризма, наличии теневых схем вывода полученных преступным путем денег и институциональной коррупции можно судить по Турции. В октябре 2021 года она оказалась в «сером списке», после чего обвалился и без того низкий приток зарубежных инвестиций. Это повлекло за собой дальнейшее ослабление национальной валюты.

1 Организация запрещена на территории РФ.