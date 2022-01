Международная группа FATF подозревает ОАЭ в финансировании терроризма и отмывании денег

Абу-Даби, 5 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались на грани попадания в «серый список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ожидается, что решение будет принято на пленарном заседании, которое состоится в конце февраля текущего года. В «серый список» входят государства, имеющие «стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и его распространению».

FATF might place the UAE on its gray list. Interesting timing, as the US grows increasingly concerned about China's role in the Emirates.https://t.co/K2dtrxr9X3