Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 11:46
11:44
Экономика
Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме
11:44
Армия
Минобороны Японии планирует создать рельсотроны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами
11:42
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
11:42
Происшествия
Участники акций протеста в Алма-Ате отобрали у силовика автомат
11:38
Политика
Не Украина и не Белоруссия: Брутер о «третьем пути», по которому пойдут протесты в Казахстане
11:37
Общество
Российские врачи зафиксировали 828 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки
11:36
Весь мир
Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
11:34
Политика
Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»
11:30
Армия
ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году
11:30
Общество
Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Международная группа FATF подозревает ОАЭ в финансировании терроризма и отмывании денег

Весь мир
Международная группа FATF подозревает ОАЭ в финансировании терроризма и отмывании денег
Федеральное агентство новостей  / 

Абу-Даби, 5 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались на грани попадания в «серый список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ожидается, что решение будет принято на пленарном заседании, которое состоится в конце февраля текущего года. В «серый список» входят государства, имеющие «стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и его распространению».

Однако ОАЭ все еще имеют небольшой шанс оправдаться перед FATF. Генеральный директор Исполнительного управления Эмиратов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамид аль-Зааби заявил, что государство «очень серьезно» относится к этой проблеме и уже сотрудничает с высококвалифицированными специалистами, чей опыт соответствует «лучшим мировым практикам и стандартам».

«ОАЭ полностью привержены поддержанию целостности международной финансовой системы, что включает в себя тесное сотрудничество с нашими партнерами по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями», — сказал он.

Примечательно, что в апреле 2020 года FATF обратился к Абу-Даби со схожим предупреждением, после чего правительство Эмиратов внесло изменения в законодательство, создало специализированные суды и Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем не менее международная группа до сих пор констатирует наличие «серьезных рисков» в этой области.

Абу-Даби представляет собой крупный финансовый центр, чему способствуют слабое регулирование и низкие налоги в отношении денежных потоков. Оборотной стороной данной политики стала привлекательность города для коррупционеров, отмывателей денег, торговцев наркотиками, контрабандистов, находящихся под международными санкциями правительств и так далее.

Согласно отчетам Госдепартамента США, только в период с 2015 по 2017 годы ОАЭ направили более 760 миллионов долларов различным вооруженным террористическим движениям и группировкам в Сирии, Ливии, Сомали, Египте и Афганистане. Утверждается, что Эмираты принимали на своей территории «террористические элементы, ответственные за убийства сотен людей», и содействовали их перемещению при помощи поддельных документов.

В феврале 2019 года расследование CNN установило, что американское оружие, поставленное саудовско-эмиратскому альянсу в Йемене, попало в руки боевиков, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Внесение в «серый список» FATF способно негативно повлиять на приток краткосрочного капитала в страну. В организации предполагают, что данный шаг обойдется ОАЭ в 3% от ВВП.

О последствиях подозрений в финансировании терроризма, наличии теневых схем вывода полученных преступным путем денег и институциональной коррупции можно судить по Турции. В октябре 2021 года она оказалась в «сером списке», после чего обвалился и без того низкий приток зарубежных инвестиций. Это повлекло за собой дальнейшее ослабление национальной валюты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Международная группа FATF подозревает ОАЭ в финансировании терроризма и отмывании денег
коррупция оаэ fatf
Комментировать