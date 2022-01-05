Протесты в Казахстане: хронология событий

Новый 2022 год начался в Казахстане с печальных событий. 1 января в стране повысили цену на сжиженный газ, и уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации. Вскоре к беспорядкам присоединились жители других регионов, что в конечном счете привело к отставке правительства.

Хронологию всех событий за последние дни читайте в материале ФАН.

2 января

Город Жанаозен, Мангистауская область. Недовольные повышением цены на газ с 50–60 тенге до 120 тенге за литр вышли на улицу с требованием изменить ценовую политику. Незаконные митинги в этот день распространились на город Актау, а также села Акшукур и Курык, жители которых выступили с подобными претензиями.

3 января

Утром 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально высказался о ситуации с протестами и поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности снижения цены на газ. Глава государства попросил демонстрантов не нарушать общественный порядок и призвал жителей Мангистауской области к конструктивному диалогу. Однако ближе к ночи митинги набрали новую силу: люди продолжали выходить на улицу, озвучивая свои требования властям.

4 января

Ночью и утром протесты продолжились, несмотря на то, что в регион прибыла специальная правительственная комиссия. По результатам встречи было принято решение о снижении стоимости газа до 50 тенге за литр в Мангистауской области. Вечером этого дня президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к демонстрантам, снова призвав их не подрывать общественную стабильность. Несмотря на удовлетворенные требования жителей митинги вспыхнули с новой силой и охватили территорию уже всего Казахстана. Протестующие поджигали автомобили, разбивали витрины, был избит полицейский. Сотрудники силовых структур применяли против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

5 января

За ночь протестов были задержаны порядка 200 человек, по 13 фактам хулиганства возбуждены уголовные дела. Утром глава государства подписал указ об отставке Правительства Казахстана. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов. Правительству было поручено ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты, а также рассмотреть возможность моратория на повышение коммунальных услуг.

11:40 Движение ряда поездов приостановлено из-за ЧП в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

11:35 Митингующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города.

11:26 В Алма-Ате протестующие прямо на улице отобрали оружие у силовика.

11:25 В городе Актобе на северо-востоке Казахстана протестующие захватили местную администрацию.

10:59 В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 человек. По данным управления общественного здравоохранения, среди пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских лица.

10:38 Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет — МИД РФ.

10:34 Столкновения протестующих с полицейскими начались в центре Алма-Аты, силовики применяют спецсредства, несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими.

10:31 Протестующие в Казахстане захватили здание мэрии Алматинской области. Кадры произошедшего появились в социальных сетях.

9:26 Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области.

8:41 В городе Жанаозен после акций протеста задержан директор газоперерабатывающего завода Накберген Тулепов. Как пишут местные СМИ, агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении Тулепова, который «поднял без причины» цену на сжиженный газ.