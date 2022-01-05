МИД РФ: точная повестка заседания Совета Россия — НАТО пока не обсуждается

Москва, 5 января. Действия Североатлантического альянса привели к тому, что на сегодняшний день отсутствуют структуры, которые могли бы заниматься обсуждением точной повестки предстоящего заседания Совета Россия — НАТО.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в настоящее время точная повестка заседания, намеченного на 12 января, не обсуждается.

«Не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняла решение остановить всю деятельностей Совета Россия — НАТО, кроме политдиалога», — заявил дипломат.

Ранее телеканал RT со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщил, что 12 января Россия и страны Альянса будут рассматривать вопросы военной безопасности в Европе и ряд других тем. Также стало известно, что Евросоюз не может занять нейтралитет в рамках переговоров США и военно-политического блока с РФ.