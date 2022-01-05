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Николич сменит Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара»

  /   Обновлено: 05 января 2022 10:29
Спорт
Николич сменит Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Краснодар, 5 января. Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Краснодар».

Серб Марко Николич станет новым тренером футбольного клуба «Краснодар». Соответствующую информацию представили журналисты телеканала «Матч ТВ». Последим местом работы 42-летнего специалиста был столичный «Локомотив». С Николичем «железнодорожники» завоевывали серебряные и бронзовые медали РПЛ, а также становились обладателями Кубка России по футболу. Сербский тренер покинул пост главного тренера «Локомотива» в октябре 2021 года.

Ранее «Краснодар» объявил об увольнении Виктора Гончаренко. Вместе с белорусским специалистом клуб покинули его ассистенты Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

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краснодар николич тренер чемпионат россии рпл
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