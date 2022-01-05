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Российские фильмы станут доступны для владельцев «Пушкинской карты» с февраля

Общество
Российские фильмы станут доступны для владельцев «Пушкинской карты» с февраля
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 5 января. Владельцы «Пушкинской карты» смогут потратить до 2 тысяч рублей на билеты в кино. Льготная программа будет расширена с февраля 2022 года.

Программа «Пушкинская карта» была запущена с сентября 2021 года: карта давала пользователям возможность приобретать билеты в театры и музеи. Теперь список культурных мероприятий пополнили походы в кино.

Для зрителей станут доступны сеансы российских фильмов, созданных при поддержке Минкультуры РФ и Фонда Кино. Кроме того, пользователи карт смогут посещать повторные показы картин, созданных до 1991 года. Лимит «Пушкинской карты» увеличился до 5 тысяч рублей, прежде сумма на карте составляла 3 тысячи рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что за год карта позволит приобретать до семи билетов в кино. По ее мнению, программа должна стимулировать интерес зрителей к российскому кинематографу.

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