Кейт Миддлтон лишилась колокольной традиции в день рождения

Лондон, 5 января. В предстоящие выходные — а именно 9 января 2022 года, супруга принципа Уильяма — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон празднует свой 40-летний юбилей. В этот день по старейшей королевской традиции с самого утра должны звонить колокола. Это происходит каждый раз, когда у кого-то из старших членов королевской семьи день рождения. Но с апреля прошлого года в часовне аббатства тишина. Связано это с пандемией COVID-19 и сокращением расходов в условиях пандемии, пишет журнал Elle.

«Можно услышать, как колокола аббатства звонят перед службами и во время празднования церковных праздников. Колокола также традиционно звонили в ознаменование дней рождения старших членов королевской семьи, — указано в официальном заявлении представителя Вестминстерского аббатства.

Теперь колокола будут звонить лишь в день рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II и Его Королевского Высочества Принца Уэльского.

Поэтому не только Кейт, но и принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю, а также герцогиня Корнуоллская лишены этой приятной части торжества. Не будет звонить колокол даже в день рождения принца Уильяма.

Сообщается, что свой знаменательный юбилей Кейт Миддлтон, скорее всего, проведет очень спокойно и в кругу семьи — исторически она не устраивает из этого дня роскошного пиршества. В прошлом году в разгар пандемии ее муж устроил для Кейт семейное чаепитие в загородном доме.

Ранее, а точнее, всего за несколько часов до наступления 2022 года королева удостоила самого почетного титула Камиллу Паркер-Боулз, а не Кейт Миддлтон.