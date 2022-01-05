Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 13:19
13:18
Общество
Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне протестов
13:16
Экономика
Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
13:13
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ожоги во время развлекательного шоу в Ленобласти
13:11
Происшествия
Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь во время прогулки
13:08
Общество
Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана
13:07
Происшествия
Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме мужчины оказались любовниками
13:05
Армия
Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
13:05
Весь мир
Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок
13:04
Происшествия
Семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом в Ивановской области
13:04
Общество
Норкин поделился с поклонниками анекдотом о рыбалке Путина и Обамы в Туве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кейт Миддлтон лишилась колокольной традиции в день рождения
Общество
Кейт Миддлтон лишилась колокольной традиции в день рождения
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 5 января. В предстоящие выходные — а именно 9 января 2022 года, супруга принципа Уильяма — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон празднует свой 40-летний юбилей. В этот день по старейшей королевской традиции с самого утра должны звонить колокола. Это происходит каждый раз, когда у кого-то из старших членов королевской семьи день рождения. Но с апреля прошлого года в часовне аббатства тишина. Связано это с пандемией COVID-19 и сокращением расходов в условиях пандемии, пишет журнал Elle.

«Можно услышать, как колокола аббатства звонят перед службами и во время празднования церковных праздников. Колокола также традиционно звонили в ознаменование дней рождения старших членов королевской семьи, — указано в официальном заявлении представителя Вестминстерского аббатства.

Теперь колокола будут звонить лишь в день рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II и Его Королевского Высочества Принца Уэльского.

Поэтому не только Кейт, но и принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю, а также герцогиня Корнуоллская лишены этой приятной части торжества. Не будет звонить колокол даже в день рождения принца Уильяма.

Сообщается, что свой знаменательный юбилей Кейт Миддлтон, скорее всего, проведет очень спокойно и в кругу семьи — исторически она не устраивает из этого дня роскошного пиршества. В прошлом году в разгар пандемии ее муж устроил для Кейт семейное чаепитие в загородном доме.

Ранее, а точнее, всего за несколько часов до наступления 2022 года королева удостоила самого почетного титула Камиллу Паркер-Боулз, а не Кейт Миддлтон.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кейт Миддлтон лишилась колокольной традиции в день рождения
великобритания королева елизавета кейт миддлтон королевская семья королева елизавета ii колокола
Комментировать