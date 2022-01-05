Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 11:46
11:44
Экономика
Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме
11:44
Армия
Минобороны Японии планирует создать рельсотроны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами
11:42
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
11:42
Происшествия
Участники акций протеста в Алма-Ате отобрали у силовика автомат
11:38
Политика
Не Украина и не Белоруссия: Брутер о «третьем пути», по которому пойдут протесты в Казахстане
11:37
Общество
Российские врачи зафиксировали 828 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки
11:36
Весь мир
Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
11:34
Политика
Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»
11:30
Армия
ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году
11:30
Общество
Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Breitbart: успехи России в сфере создания гиперзвуковых ракет стали мощным ударом для США

Армия
Breitbart: успехи России в сфере создания гиперзвуковых ракет стали мощным ударом для США
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 5 января. Россия и Китай обошли западные страны в сфере создания новейших боевых систем, заявил американский эксперт Джон Хэйвард.

В публикации для издания Breitbart аналитик пишет, что в минувшем году Россия провела целую серию успешных испытаний гиперзвуковых ракет. Он напомнил, что в конце декабря 2021 года российский лидер Владимир Путин лично сообщил о запусках новейших боеприпасов. По словам Хэйварда, такое мощное гиперзвуковое оружие «изменит правила игры».

«Теоретически они могут уклоняться от существующих средств ПРО и наносить удары с минимальным упреждением. Гиперзвуковое оружие обладает решающими и непревзойденными преимуществами перед американскими и европейскими оборонительными технологиями», — объяснил эксперт.

По его словам, США и другие страны НАТО поразительно отстали от Москвы и Пекина в ракетных и космических технологиях, а также в развитии систем искусственного интеллекта. Он отметил, что успехи РФ в сфере создания гиперзвуковых ракет стали мощным ударом по американцам.

Ранее телеканал RT сообщал, что российский ядерный беспилотник «Посейдон» и ракетный комплекс С-400 на Западе внесли в список самого опасного российского оружия. При этом в РФ говорят, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений с другими странами.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Breitbart: успехи России в сфере создания гиперзвуковых ракет стали мощным ударом для США
россия сша вооружения запад
Комментировать