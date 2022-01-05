Breitbart: успехи России в сфере создания гиперзвуковых ракет стали мощным ударом для США

Вашингтон, 5 января. Россия и Китай обошли западные страны в сфере создания новейших боевых систем, заявил американский эксперт Джон Хэйвард.

В публикации для издания Breitbart аналитик пишет, что в минувшем году Россия провела целую серию успешных испытаний гиперзвуковых ракет. Он напомнил, что в конце декабря 2021 года российский лидер Владимир Путин лично сообщил о запусках новейших боеприпасов. По словам Хэйварда, такое мощное гиперзвуковое оружие «изменит правила игры».

«Теоретически они могут уклоняться от существующих средств ПРО и наносить удары с минимальным упреждением. Гиперзвуковое оружие обладает решающими и непревзойденными преимуществами перед американскими и европейскими оборонительными технологиями», — объяснил эксперт.

По его словам, США и другие страны НАТО поразительно отстали от Москвы и Пекина в ракетных и космических технологиях, а также в развитии систем искусственного интеллекта. Он отметил, что успехи РФ в сфере создания гиперзвуковых ракет стали мощным ударом по американцам.

Ранее телеканал RT сообщал, что российский ядерный беспилотник «Посейдон» и ракетный комплекс С-400 на Западе внесли в список самого опасного российского оружия. При этом в РФ говорят, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений с другими странами.