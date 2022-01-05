Макрон впервые заявил о намерении принять участие в выборах президента Франции

Париж, 5 января. Французский лидер Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле. Однако официально он еще не объявил себя кандидатом.

Таким образом он ответил на вопросы читателей газеты Parisien. По словам Макрона, нет никакого ложного ожидания, а как только позволит эпидемиологическая обстановка, он прояснит этот вопрос для себя лично и сообщит.

«Это решение укрепляется у меня внутри. Я должен быть уверен, что смогу пойти так далеко, как хочу», — подчеркнул глава государства.

Ранее Макрон назвал приоритет председательства Парижа в Совете ЕС. Он уточнил, что основным мотивом Франции станет достижение роста европейского суверенитета.