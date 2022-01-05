Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году

Москва, 5 января. Стоимость бензина и дизельного топлива может продолжить расти для российского потребителя в пределах 5%. Такое мнение в беседе с "ПолитЭкспертом" высказал руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Топливо будет становиться дороже в период до 2025 года, считает эксперт. По его мнению, цены будут оставаться в диапазоне, комфортном для правительства и увеличиваться в пределах инфляции. В этом контексте Баженов подчеркнул значение курса национальной валюты.

«Скорее всего, цены могут вырасти примерно в пределах 5%. Во всяком случае, Центральный банк много делает для того, чтобы обуздать инфляцию и закрепить ожидания по ней на низком уровне», — отметил он.

Баженов ранее называл необходимые условия для снижения цен. В частности, для этого потребуется снижение контроля за розничным рынком со стороны экономических регуляторов.