Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 10:12
10:05
Экономика
Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году
09:59
Политика
Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США
09:58
Происшествия
Правоохранители Казахстана не выявили фактов мародерства во время протестов в Актау
09:58
Общество
Диетолог Королева рекомендовала есть гречку без соли для быстрого похудения
09:56
Весь мир
Главы МИД Ирана и Израиля устроили перепалку в Twitter на фоне переговоров по СВПД в Вене
09:51
Экономика
Торги на Московской бирже стартовали с понижения курса доллара
09:51
Общество
Употребление жареных и соленых продуктов способствует развитию рака
09:46
Происшествия
Огонь охватил один из производственных цехов в Екатеринбурге
09:46
Армия
МИД Германии оценил заявление ядерной «пятерки» о предотвращении гонки вооружений
09:40
Общество
Военкор Сладков: «Художники, приезжайте на войну…»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США

Политика
Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 5 января. Бывший президент США Дональд Трамп отказался проводить пресс-конференцию по случаю первой годовщины со дня штурма здания Капитолия.

Согласно сообщению пресс-службы американского политика, мероприятие, которое должно было состояться в Мар-а-Лаго, отменено. Вместо этого бывший глава Белого дома выступит 15 января на митинге в штате Аризона, в том числе по вопросам, связанным со штурмом Капитолия.

Вместе с тем Трамп обвинил спецкомитет Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма, и несколько американских изданий, в «предвзятости и непорядочности».

Стоит отметить, что штурм здания Капитолия организовали сторонники Трампа на фоне результатов президентских выборов. Сам экс-президент призывал их не выходить за рамки и не проявлять агрессию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США
сша трамп капитолий
Комментировать