Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США

Вашингтон, 5 января. Бывший президент США Дональд Трамп отказался проводить пресс-конференцию по случаю первой годовщины со дня штурма здания Капитолия.

Согласно сообщению пресс-службы американского политика, мероприятие, которое должно было состояться в Мар-а-Лаго, отменено. Вместо этого бывший глава Белого дома выступит 15 января на митинге в штате Аризона, в том числе по вопросам, связанным со штурмом Капитолия.

Вместе с тем Трамп обвинил спецкомитет Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма, и несколько американских изданий, в «предвзятости и непорядочности».

Стоит отметить, что штурм здания Капитолия организовали сторонники Трампа на фоне результатов президентских выборов. Сам экс-президент призывал их не выходить за рамки и не проявлять агрессию.