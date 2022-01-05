Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 11:45
11:44
Экономика
Финрегуляторы Казахстана: банки республики работают в штатном режиме
11:44
Армия
Минобороны Японии планирует создать рельсотроны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами
11:42
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская заявила об агрессивном поведении Собчак во время интервью
11:42
Происшествия
Участники акций протеста в Алма-Ате отобрали у силовика автомат
11:38
Политика
Не Украина и не Белоруссия: Брутер о «третьем пути», по которому пойдут протесты в Казахстане
11:37
Общество
Российские врачи зафиксировали 828 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки
11:36
Весь мир
Тунисские пограничники пресекли контрабанду наркотиков в Ливию
11:34
Политика
Немецкий депутат Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за «СП-2»
11:30
Армия
ВМФ РФ анонсировал проведение около 1000 морских учений в 2022 году
11:30
Общество
Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 5 января, праздники, факты, люди

Видео

Проект «Этот день в истории» — экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России и мире, которые так или иначе повлияли на нашу жизнь.

В разгаре новогодние праздники, и самое время сказать стоп алкогольным напиткам и жирной пище. Тем более, что сегодня отмечают Международный разгрузочный день — это лучший момент для того, чтобы выйти из гастрономического пике и вернуться к хорошей рабочей форме. Главные правила разгрузочного дня: питаться легкой и здоровой пищей, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, заставить себя заняться спортом или же просто погулять на свежем воздухе.

Также сегодня вспоминают советских ученых-полярников. 5 января 1956 года экспедиция во главе с профессорами Академии наук СССР Александром Гусевым и Петром Шумским совершила первую в истории высадку на самый холодный материк Антарктиду.

А в 1997 году состоялась премьера сериала «Графиня де Монсоро» режиссера Владимира Попкова, снятого по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Экранизация полюбилась зрителю своими лихо закрученными интригами и замечательным актерским составом. Главные роли сыграли Габриэлла Мариани, Александр Домогаров и Юрий Беляев.

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 5 января, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать