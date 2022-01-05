«Этот день в истории». Что произошло 5 января, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» — экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России и мире, которые так или иначе повлияли на нашу жизнь.

В разгаре новогодние праздники, и самое время сказать стоп алкогольным напиткам и жирной пище. Тем более, что сегодня отмечают Международный разгрузочный день — это лучший момент для того, чтобы выйти из гастрономического пике и вернуться к хорошей рабочей форме. Главные правила разгрузочного дня: питаться легкой и здоровой пищей, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, заставить себя заняться спортом или же просто погулять на свежем воздухе.

Также сегодня вспоминают советских ученых-полярников. 5 января 1956 года экспедиция во главе с профессорами Академии наук СССР Александром Гусевым и Петром Шумским совершила первую в истории высадку на самый холодный материк Антарктиду.

А в 1997 году состоялась премьера сериала «Графиня де Монсоро» режиссера Владимира Попкова, снятого по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Экранизация полюбилась зрителю своими лихо закрученными интригами и замечательным актерским составом. Главные роли сыграли Габриэлла Мариани, Александр Домогаров и Юрий Беляев.