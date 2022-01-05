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Торги на Московской бирже стартовали с понижения курса доллара

  /   Обновлено: 05 января 2022 09:51
Экономика
Торги на Московской бирже стартовали с понижения курса доллара
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 января. Курс рубля укрепился на открытии торгов Мосбиржи, свидетельствуют утренние данные торговой площадки.

Доллар на открытии сессии подешевел на 4,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов, в результате его курс составил 73,315 рубля. Евро, наоборот, подорожал до 85,1 рубля, что на 11,75 копейки выше показателя предыдущего дня.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников считает, что доллар продолжит в 2022 году укрепление к мировым валютам. Американская валюта сохранит тенденцию к росту из-за ужесточения политики мировых регуляторов и глобальной инфляции.

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Все новости / Экономика / Торги на Московской бирже стартовали с понижения курса доллара
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