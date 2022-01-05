МИД Германии оценил заявление ядерной «пятерки» о предотвращении гонки вооружений

Берлин, 5 января. Власти Германии приветствуют заявление «пятерки» о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений, говорится в сообщении немецкого МИД.

Отметим, что 3 января лидеры стран ядерной «пятерки», в которую входят Россия, США, Франция, Китай и Британия, выступили против гонки вооружений, а также призвали сделать все возможное для предотвращения ядерной войны в будущем. Совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля.

«Диалог и сотрудничество между этими пятью государствами сейчас как никогда важны для снижения напряженности и снижения риска эскалации», — говорится в сообщении МИД ФРГ.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Москва и Вашингтон не могут развязать ядерную войну. Стоит отметить, что в ООН также поддержали заявление о предотвращении подобного конфликта, передает RT.