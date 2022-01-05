Главы МИД Ирана и Израиля устроили перепалку в Twitter на фоне переговоров по СВПД в Вене

Тегеран, 5 января. Министры иностранных дел Ирана и Израиля обменялись колкими репликами в Twitter после заявления главы МИД еврейского государства Яира Лапида о возможности нанесения новых ударов по объектам ядерной промышленности Исламской республики.

Лапид в своем интервью на прошлой неделе заявил, что Израиль обладает широкими возможностями по нанесению ущерба площадкам по обогащению урана или производству оружия в Иране.

«Израиль обладает возможностями, которые даже эксперты в этой области представить себе не могут. И Израиль защитит себя от иранской угрозы», — заявил министр.

Israeli Foreign Minister Yair Lapid tweeted on Tuesday that Iran's government was making its citizens' lives "miserable", in response to criticism by Tehran's top diplomat, adding that the country's "failed leadership [was] destroying Iran from within".

https://t.co/c088oDpxlr — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 4, 2022

4 января с критикой позиции Лапида выступил его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян. В соцсетях он охарактеризовал слова оппонента как «тревожные высказывания главы МИД поддельного израильского режима против великой нации Ирана».

«Мы будем решительно и рационально защищать права, интересы и прогресс иранского народа, — подчеркнул чиновник. — Сионизму нет места в будущем мира».

На это последовала ответная реакция от Лапида, обвинившего иранское правительство в экстремизме и заявившего, что Тегеран «проиграет эту битву».

«Израиль — сильное государство, мы не позволим причинить нашим гражданам вред», — позже добавил он.

The extremist Iranian regime threatens Israel with annihilation but will continue to lose this battle. Their failed leadership is destroying Iran from within. In the words of the Iranian poet Saadi: “He whose essence is evil, will forever remain so.” https://t.co/xYqBcpVzwO — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) January 4, 2022

Напряженность в регионе продолжает усиливаться по мере продвижения переговорного процесса по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене. Соглашение, ограничивающее ядерную программу Ирана в обмен на послабление санкционного режима, в 2018 году в одностороннем порядке покинули США. После этого Тегеран начал последовательно развивать ядерную промышленность, а Запад — усиливать санкционное давление в его отношении.

Весной минувшего года в Австрии стартовали переговоры по восстановлению действия ядерной сделки, которые были прерваны после шести раундов летом — на время смены правительства в Исламской республике. Вернуться к диалогу сторонам удалось лишь в ноябре. А 3 января возобновился восьмой раунд переговоров после короткого новогоднего перерыва.

Positive signs from Vienna:



Nuclear deal talks with Iran have shown modest progress and the United States hopes to build on that this week, State Department spokesman Ned1 Price said Tuesday. https://t.co/1fvjrLz7pG — Negar Mortazavi نگار مرتضوی (@NegarMortazavi) January 4, 2022

Как заявлял постпред России при международных организациях Михаил Ульянов, участники венского диалога уже близки к достижению соглашения. А представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что на этой неделе Вашингтон надеется на «развитие скромного прогресса» в этом вопросе на текущей неделе.

Израиль является, пожалуй, наиболее активным противником идеи о возобновлении СВПД, обвиняя иранскую сторону в планах по созданию ядерного оружия втайне от мирового сообщества. Еврейское государство неоднократно обвиняли в организации диверсий на иранских ядерных объектах, при этом власти страны фактически и не скрывают причастности к ним.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ