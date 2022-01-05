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Главы МИД Ирана и Израиля устроили перепалку в Twitter на фоне переговоров по СВПД в Вене

Весь мир
Главы МИД Ирана и Израиля устроили перепалку в Twitter на фоне переговоров по СВПД в Вене
Global Look Press  /  Gili Yaari/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 5 января. Министры иностранных дел Ирана и Израиля обменялись колкими репликами в Twitter после заявления главы МИД еврейского государства Яира Лапида о возможности нанесения новых ударов по объектам ядерной промышленности Исламской республики.

Лапид в своем интервью на прошлой неделе заявил, что Израиль обладает широкими возможностями по нанесению ущерба площадкам по обогащению урана или производству оружия в Иране.

«Израиль обладает возможностями, которые даже эксперты в этой области представить себе не могут. И Израиль защитит себя от иранской угрозы», — заявил министр.

4 января с критикой позиции Лапида выступил его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян. В соцсетях он охарактеризовал слова оппонента как «тревожные высказывания главы МИД поддельного израильского режима против великой нации Ирана».

«Мы будем решительно и рационально защищать права, интересы и прогресс иранского народа, — подчеркнул чиновник. — Сионизму нет места в будущем мира».

На это последовала ответная реакция от Лапида, обвинившего иранское правительство в экстремизме и заявившего, что Тегеран «проиграет эту битву».

«Израиль — сильное государство, мы не позволим причинить нашим гражданам вред», — позже добавил он.

Напряженность в регионе продолжает усиливаться по мере продвижения переговорного процесса по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене. Соглашение, ограничивающее ядерную программу Ирана в обмен на послабление санкционного режима, в 2018 году в одностороннем порядке покинули США. После этого Тегеран начал последовательно развивать ядерную промышленность, а Запад — усиливать санкционное давление в его отношении.

Весной минувшего года в Австрии стартовали переговоры по восстановлению действия ядерной сделки, которые были прерваны после шести раундов летом — на время смены правительства в Исламской республике. Вернуться к диалогу сторонам удалось лишь в ноябре. А 3 января возобновился восьмой раунд переговоров после короткого новогоднего перерыва.

Как заявлял постпред России при международных организациях Михаил Ульянов, участники венского диалога уже близки к достижению соглашения. А представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что на этой неделе Вашингтон надеется на «развитие скромного прогресса» в этом вопросе на текущей неделе.

Израиль является, пожалуй, наиболее активным противником идеи о возобновлении СВПД, обвиняя иранскую сторону в планах по созданию ядерного оружия втайне от мирового сообщества. Еврейское государство неоднократно обвиняли в организации диверсий на иранских ядерных объектах, при этом власти страны фактически и не скрывают причастности к ним.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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израиль иран ядерная сделка
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