Глава МИД Германии Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине

Берлин, 5 января. Действия Российской Федерации имеют цену, выход из кризиса на Украине может быть лишь через диалог, рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Соответствующим заявлением она поделилась перед поездкой в Соединенные Штаты. По ее словам, немецкая сторона четко говорила об этом Правительству России в последние несколько дней и недель, передает ТАСС.

«Что касается России, то общий посыл европейцев и Правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог», — уточнила министр.

Ранее стало известно, что Бербок посетит Вашингтон. Она проведет встречу с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Стороны обсудят Украину и диалог с Россией, подчеркнул представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.