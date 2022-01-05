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Глава МИД Германии Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине

Политика
Глава МИД Германии Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Берлин, 5 января. Действия Российской Федерации имеют цену, выход из кризиса на Украине может быть лишь через диалог, рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Соответствующим заявлением она поделилась перед поездкой в Соединенные Штаты. По ее словам, немецкая сторона четко говорила об этом Правительству России в последние несколько дней и недель, передает ТАСС.

«Что касается России, то общий посыл европейцев и Правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог», — уточнила министр.

Ранее стало известно, что Бербок посетит Вашингтон. Она проведет встречу с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Стороны обсудят Украину и диалог с Россией, подчеркнул представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

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Все новости / Политика / Глава МИД Германии Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине
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